Osmanlıspor'a devre arası yaramadı
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OSMANLISPOR'A DEVRE ARASI YARAMADI

Osmanlıspor'a devre arası yaramadı

Osmanlıspor, devre arasının ardından oynadığı 3 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, devre arası tatilinin ardından oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.

Başkent temsilcisi, lige verilen ara sonrası ilk resmi maçında geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaştı.

Mor-sarılı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine Süper Lig'in 17. haftasında seyircisinin önünde 2-0 mağlup oldu.

Ligde 7 hafta sonra kaybeden başkent ekibi, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamadı.

Osmanlıspor, son 16 turuna yükselmeyi garantilemek için çıktığı maçta Gaziantepspor'a 2-0 yenildi. Mor-sarılı takım, kupada gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Başkent ekibi, son olarak da bugün Süper Lig'in 18. haftasında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Mbilla ve Eto'o'nun son dakikalarda attığı gollere engel olamayan Osmanlıspor, böylece 2017'de çıktığı 3 maçı da kaybetti.

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