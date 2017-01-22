İŞTE SİVASSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Sivasspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 18. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Sivasspor: Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Hasan Hatipoğlu, Theofanıs Gkekas, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Yusuf Emre Gültekin, Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Burak Taşkınsoy
Maç Detayları - Canlı Anlatım