İşte Sivasspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SİVASSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 18. haftasında Sivasspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sivasspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Sivasspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 18. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Sivasspor: Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Hasan Hatipoğlu, Theofanıs Gkekas, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Yusuf Emre Gültekin, Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Burak Taşkınsoy

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