Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Adem Büyük, Tunay Torun, Davıd Pavelka, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Oktay Taş

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