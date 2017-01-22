BB ERZURUMSPOR 0 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

BB Erzurumspor 0 - Fatih Karagümrük 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük Kazım Karabekir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
BB Erzurumspor: Ramazan Üstündağ, Kemal Tokak, Sinan Morgil, Fırat Arıkan, Murat Paluli, Erdem Koçal, Fatih Gül (82' Ferit Erişçi), Erhan Çelenk (62' Mert Nobre), Mustafa Kayabaşı (71' Eslem Öztürk), Halil İbrahim Tuna, Ersel Aslıyüksek
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Yavuzhan Keleşoğlu, Ercüment Eray Ataklı (63' Ufuk Akyol), Taner Yıldız, Ömercan Öndaş, Eren Taşkın (88' Batuhan Ergün), Muhammed Akarslan, Mert Somay (79' Erkan Sancar), Feyyaz Aydil
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ercan Hellaç, Sedat Yavanoğlu, Kerem Yükünç, Şahin Berker
Gol: DK 50: Eren Taşkın (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: DK 33: Muhammed Akarslan (Fatih Karagümrük), DK 44: Erdinç Çepoğlu (Fatih Karagümrük), DK 72: Kemal Tokak (BB Erzurumspor), DK 78: Ersel Aslıyüksek (BB Erzurumspor), DK 81: Murat Paluli (BB Erzurumspor), DK 88: Muhammed Birkan Tetik (Fatih Karagümrük)
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