Bayburtspor 2 - Cizrespor 1
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BAYBURTSPOR 2 - CİZRESPOR 1

Bayburtspor 2 - Cizrespor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Bayburtspor ile Cizrespor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 2-1 kazandı.

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Bayburtspor 2 - Cizrespor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Bayburtspor ile Cizrespor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 2-1 kazandı.

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Eren Özen (79' Aykut Sarıdoğan), Yener Demirci, Aykut Topal, Gökhan Köseoğlu (65' Sinan Ayar), Erçin Ilgaz, Baran Yardımcı (85' Yücel Yıldırım), Sergen Yılmaz, Batuhan Er, Hasan Gündoğdu, Eren Görür

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Süleyman Altuntaş, Aykut Eren, Ebubekir Şentürk, Emrah Günaydın, İsmail Baydil (76' Arda Demiral), Doğukan Genç (52' Volkan Zemen), Ömer Çoban, Ali Karaağaç, Yusuf Duman (61' Gülhan Özdemir), Emrah Şenol

Teknik Direktör: Fethi Çokkeser

Hakem: Erdem Temel, Ercan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Gülçer

Goller: DK 13: Yusuf Duman (Cizrespor), DK 72: Baran Yardımcı (Bayburtspor), DK 74: Hasan Gündoğdu (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 34: Ebubekir Şentürk (Cizrespor), DK 34: Eren Görür (Bayburtspor), DK 45: Süleyman Altuntaş (Cizrespor), DK 68: Aykut Topal (Bayburtspor), DK 72: Baran Yardımcı (Bayburtspor)

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