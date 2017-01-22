Pazarspor 1 - Çatalca Spor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Pazarspor ile Çatalca Spor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pazarspor 1-0 kazandı.
Pazarspor: Fethi Bilgin, Mert Ege Özeren, Aykut Civelek, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Mehmet Mert Özkaptan (90' Orhan Ağsay), İlhan Faruk Güler (81' Mustafa Akpulat), Hacı Şükrü Çiçek, Maksut Birben, Ali Özgür Basa (55' Yasin Mert Egeli), Mehmet Aytemiz
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
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Çatalca Spor: Doğan Özcan, Arif Güner, Mehmet Kahvecioğlu (85' Barış Dillioğlu), Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız, Eyüpcan Delibalta, Mazlum Güneş (46' Enes Erdal İç), Murat Yılmaz, Sadık Arda Yılmaztürk, Mükail Baydır, Emre Azim (46' Recep Akkemik)
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Çiftsüren, Özcan Sultanoğlu, Harun Reşit Güngör, Mahsun Cevrin
Gol: DK 27: Ali Özgür Basa (Pazarspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Maksut Birben (Pazarspor), DK 22: İlhan Faruk Güler (Pazarspor), DK 42: Ali Özgür Basa (Pazarspor), DK 42: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 43: Mükail Baydır (Çatalca Spor), DK 64: Murat Yılmaz (Çatalca Spor), DK 77: Fethi Bilgin (Pazarspor)
Kırmızı Kart: DK 45: Hacı Şükrü Çiçek (Pazarspor)
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