Ümraniyespor 1 - Şanlıurfaspor 0
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ÜMRANİYESPOR 1 - ŞANLIURFASPOR 0

Ümraniyespor 1 - Şanlıurfaspor 0

TFF 1. Lig 18. haftasında Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

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Ümraniyespor 1 - Şanlıurfaspor 0

TFF 1. Lig 18. haftasında Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, İbrahim Akdağ, Bulut Kaya (72' Abdullah Halman), Samet Asatekin (90' Tarık Tekdal), Timur Temeltaş, Serdar Özbayraktar (84' Bahadır Taşdelen), Steve Beleck

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Cemil Adıcan, Berkay Can Değirmencioğlu, Abdulaziz Solmaz, Fevzi Özkan (77' Artun Akçakın), Hüseyin Kala, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Artarslan, Batuhan Karadeniz (66' Caner Cavlan)

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Ali Şansalan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Bora Özkara, Yaşar Can Temizel

Gol: DK 73: Steve Beleck (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 21: Şaban Özel (Şanlıurfaspor), DK 58: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor), DK 58: Sinan Ören (Şanlıurfaspor)

Kırmızı Kart: DK 57: Şaban Özel (Şanlıurfaspor)

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