Kırıkhanspor 0 - Türk Metal Kırıkkalespor 0
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KIRIKHANSPOR 0 - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 0

Kırıkhanspor 0 - Türk Metal Kırıkkalespor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Kırıkhanspor ile Türk Metal Kırıkkalespor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kırıkhanspor 0 - Türk Metal Kırıkkalespor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Kırıkhanspor ile Türk Metal Kırıkkalespor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kırıkhanspor: Lokman Atakol, Alican Özaltun, Mustafa Acar, Muhsin Polat, Güven Gürsoy (58' İlker Sayan), Murat Kara, Ömer Gür, Mehmet Akif Şerifoğlu (58' Alican Tez), Sercan Uslu (78' Yasin Reis), Mustafa Olcaytu Ergen, Ertuğrul Köktürk

Teknik Direktör: Yaşar Alemdaroğlu

Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Hüseyin Civelek, Taha Evke, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Lokman Akyıldız (88' Uğur Kütük), Levent Kale, Samet Albayrak (68' Veysi Durmaz), Onur Bilgen, Buğra Şahiner, Ömer Faruk Ermeç (71' Serdar Vefa Yeşil)

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Hakem: Lütfullah Aslan, Recep Ekin, Çetin Öncel, Serhat Çelik

Sarı Kartlar: DK 43: Güven Gürsoy (Kırıkhanspor), DK 69: Onur Bilgen (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 79: Alican Tez (Kırıkhanspor), DK 90: Serdar Vefa Yeşil (Türk Metal Kırıkkalespor)

Kırmızı Kart: DK 89: Alican Tez (Kırıkhanspor)

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Kırıkhanspor 0 - Türk Metal Kırıkkalespor 0
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