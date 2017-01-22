Dersim Spor 0 - Silivrispor 0
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DERSİM SPOR 0 - SİLİVRİSPOR 0

Dersim Spor 0 - Silivrispor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Dersim Spor ile Silivrispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Dersim Spor 0 - Silivrispor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Dersim Spor ile Silivrispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Dersim Spor: Barış Başkan, Taner Arı, Fuat Onur, Volkan Çekirdek, Taner Kahriman, İlhan Aslanoğlu, Emrah Dursun, Ulaş Sarı (68' Mert Sarı), Heybet Rojhat Sevgili (81' Ferhat Canlı), Koray Kurt (35' Fatih Bolat), Fırat Bozkurt

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

Silivrispor: Cihan Topaloğlu, Güray Kula, Murat Akçay, Fuat Yaman, Vahit Yaşar, Adem Çalık, Yusuf Atay (88' Bülent Demir), Sercan Karagöz (22' Özgür Ergün), Oğuz Yavuz, Yunus Yaşar, İsmail Düzgün

Teknik Direktör: Sertan Güriz

Hakem: Yiğit Arslan, Serdar Mersinli, Faik Polat, Hasan Okan Baylan

Sarı Kartlar: DK 40: Fırat Bozkurt (Dersim Spor), DK 45: Taner Kahriman (Dersim Spor), DK 60: Murat Akçay (Silivrispor)

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Dersim Spor 0 - Silivrispor 0
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