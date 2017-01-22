Bandırmaspor 0 - Denizlispor 0
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BANDIRMASPOR 0 - DENİZLİSPOR 0

Bandırmaspor 0 - Denizlispor 0

TFF 1. Lig 18. haftasında Bandırmaspor ile Denizlispor Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bandırmaspor 0 - Denizlispor 0

TFF 1. Lig 18. haftasında Bandırmaspor ile Denizlispor Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bandırmaspor: Okan Koçuk, Emre Güngör, Gökhan Yılmaz, Brinner, Bahri Can Avcı, Yiğit Gökoğlan (59' Sertaç Çam), David Kılınç, Gökhan Karadeniz, Marino, Feridun Kıroğlu (69' Doğan Karakuş), Atabey Çiçek (78' Üstün Bilgi)

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Alperen Babacan, Alfred Sankoh, Andre Moritz (60' Barış Örücü), Veli Acar (76' Anıl Taşdemir), Ziya Alkurt (90' Cihan Özkaymak), Leandro Kappel, Yasin Ozan

Teknik Direktör:

Hakem: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Yıldırım, Serhad Ürkmez

Sarı Kart: DK 81: Leandro Kappel (Denizlispor)

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