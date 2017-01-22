Orduspor 3 - 12 Bingölspor 2
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ORDUSPOR 3 - 12 BİNGÖLSPOR 2

Orduspor 3 - 12 Bingölspor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Orduspor ile 12 Bingölspor 19 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Orduspor 3-2 kazandı.

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Orduspor 3 - 12 Bingölspor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Orduspor ile 12 Bingölspor 19 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Orduspor 3-2 kazandı.

Orduspor: Mert Can Elik, Yunus Şimşek, Burak Demireğen, Asım Can Çaykıran, Altan Kılıç (85' Oluş Şensöz), Yasin Öztop, Özgen Erdem, Burak Özsoy, Muhammet Can Öztürk (69' Mehmet Batuhan Şenel), Emre Usta, Murat Torun (90' Alihan Öztürk)

Teknik Direktör: Yalçın Gürsoy

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Şahin Çakır, Fatih Yalnız, Abdulkadir Özdemir, Rıdvan Sönmez, Özkan Yılmaz (80' Hasan Emiroğlu), Mehmet Çiloğlan (60' Burak Kavlak), Gökhan Korkmaz, Hüseyin Çiray (60' Kerem Tulgar), Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör:

Hakem: Gökmen Karataş, Abdurrahman Atabay, Mehmet Öcal, Ali Murat Kaya

Goller: DK 41: Fatih Yalnız (12 Bingölspor), DK 45: Murat Torun (Orduspor), DK 52: Murat Torun (Orduspor), DK 82: Mehmet Batuhan Şenel (Orduspor), DK 90: Gökhan Korkmaz (12 Bingölspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Gökhan Korkmaz (12 Bingölspor), DK 34: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 55: Muhammet Can Öztürk (Orduspor), DK 55: Abdulkadir Özdemir (12 Bingölspor), DK 76: Fatih Yalnız (12 Bingölspor), DK 85: Yunus Şimşek (Orduspor)

Kırmızı Kart: DK 76: Abdulkadir Özdemir (12 Bingölspor)

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