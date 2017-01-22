Erbaaspor 0 - Yeşil Bursa 0
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ERBAASPOR 0 - YEŞİL BURSA 0

Erbaaspor 0 - Yeşil Bursa 0

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Erbaaspor ile Yeşil Bursa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Erbaaspor 0 - Yeşil Bursa 0

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Erbaaspor ile Yeşil Bursa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Erbaaspor: Çağrı Tanrıbilir, Hakan Doğru, Berk Kal, Hüseyin Emre Durmuş, Onur Şirin, Osman Bayrak, Serkan Doğan (55' Yunus Ünsal), Sinan Akaydin, Kudret Kanoğlu, Furkan Karabatak (82' Hasan Can Özkan), Özcan Polat

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Kenan Uz (67' Murat Erata), Mehmet Kalkan, Furkan Emre Ünver, Ekrem Çalışanlar, Emirhan Aydoğan, İbrahim Serdar Aydın (58' Yunus Öz), Mertcan Erdem, Mustafa Emre Can, Sedat Dursun, Utku Türk (75' İsmail Can Çavuşluk)

Teknik Direktör: Bülent Merey

Hakem: Metehan Alpat, Berkan Püsküller, Suha Adıyaman, Caner Eroğlu

Sarı Kartlar: DK 34: Kudret Kanoğlu (Erbaaspor), DK 54: İbrahim Serdar Aydın (Yeşil Bursa), DK 71: Furkan Emre Ünver (Yeşil Bursa), DK 80: Volkan Tercan (Yeşil Bursa), DK 85: Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa), DK 85: Berk Kal (Erbaaspor), DK 85: Çağrı Tanrıbilir (Erbaaspor)

Kırmızı Kartlar: DK 45: Emirhan Aydoğan (Yeşil Bursa), DK 45: Kudret Kanoğlu (Erbaaspor)

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