1461 Trabzon 0 - Tokatspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında 1461 Trabzon ile Tokatspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan, Okan Yıldız, Oğulcan Gökçe, Rasimcan Değirmenci (46' Recep Uğur Öztürk), Ali Kucik, Kaan Güdü (58' Hasan Ahmet Sarı), Erhan Kara, Yağızcan Erdem (82' Cafer Tosun), Hamza Gür, Muhammet Beşir
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
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Tokatspor: Atacan Öztürk, Hakan Albayrak, Gökalp Seçal, Samet Katanalp, Serkan Gürses, Serdar Eylik, Haluk Ulaşoğlu, Eser Yayla, Erdi Zengin (75' Çağlayan Alpsatan), Ufuk Buncukçu, Emrah Metoğlu (65' Ekrem Sarıçam)
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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Hakem: Eser Birinci, H. Mehmet Ekmekyermez, Cengizhan Öztürk, R.alkım Aksoy
Sarı Kartlar: DK 34: Gökalp Seçal (Tokatspor), DK 52: Okan Yıldız (1461 Trabzon), DK 54: Erdi Zengin (Tokatspor)
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