ELAZİZ BELEDİYESPOR 5 - TARSUS İDMAN YURDU 2

Elaziz Belediyespor 5 - Tarsus İdman Yurdu 2
TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Elaziz Belediyespor ile Tarsus İdman Yurdu Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 5-2 kazandı.
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Emrah Çalışlar, Emrah Yollu (71' Serhat Maden), Furkan Camcı, Tufan Deniz Gelen, Ekrem Sütçü, Mehmet Güler, Nihat Apaydın (57' Berkan Ercan), Mustafa Bedirhan Çelik, Ekrem Aydemir (64' Hakan Esa)
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
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Tarsus İdman Yurdu: Yaşar Memişoğullarından, Sefa Durmuş, Okan Aslan, Semih Oğuz (79' Muzaffer Özcanlı), Abdurrahman Ayhanoğlu, Sedat Dağ (59' Ahmet Buğrahan Tuncay), Alper Yener, Sefa Aktepe (86' Yunus Can Bozkır), İlyas Yavuz, Ogün Aytaç Yavuz, Samet Taş
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Kalkandelen, Berkay Daban, Efe Kurtuluş, Murat Ceyhan
Goller: DK 29: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor), DK 45: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor), DK 54: Mustafa Bedirhan Çelik (Elaziz Belediyespor), DK 61: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 65: Mustafa Bedirhan Çelik (Elaziz Belediyespor), DK 69: İlyas Yavuz (Tarsus İdman Yurdu), DK 88: Okan Aslan (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 13: Ogün Aytaç Yavuz (Tarsus İdman Yurdu), DK 52: Semih Oğuz (Tarsus İdman Yurdu), DK 65: Okan Aslan (Tarsus İdman Yurdu), DK 67: Samet Taş (Tarsus İdman Yurdu), DK 75: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 87: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor)
Kırmızı Kart: DK 44: Ogün Aytaç Yavuz (Tarsus İdman Yurdu)
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