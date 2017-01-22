DİYARBEKİRSPOR 2 - BAYRAMPAŞA 0

Diyarbekirspor 2 - Bayrampaşa 0
TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Diyarbekirspor ile Bayrampaşa Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 2-0 kazandı.
Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Eşref Korkmazoğlu, Sefacan Taşkolu, Hüseyin Bak, Mehmet Özdıraz (69' Adem Aydın), Enis Gül, Abdurrahman Emir Alagöz (88' Kaan Çebi), Ergun Cengiz, Tunç Murat Behram (83' Umut Aslan)
Teknik Direktör: Ahmet Duman
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Bayrampaşa: Yunus Emre Genç, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Berkay Çakır, Bülent Kocabey, Polat Güren, Furkan Çil, Said Can Açıkalın, Metin Sevinç (46' Fahri Genç), Recep Soner Cihan (66' Ziya İnday), Kubilay Serbest (76' Benhur Keser)
Teknik Direktör: Murat Şenvardar
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Hakem: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Görkem Kargıage, Nurettin Taşkesen
Goller: DK 25: Eşref Korkmazoğlu (Diyarbekirspor), DK 90: Kaan Çebi (Diyarbekirspor)
Sarı Kart: DK 37: Eşref Korkmazoğlu (Diyarbekirspor)
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