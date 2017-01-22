Payas Bel. 3 - Düzyurtspor 0
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PAYAS BEL. 3 - DÜZYURTSPOR 0

Payas Bel. 3 - Düzyurtspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Payas Bel. ile Düzyurtspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Payas Bel. 3-0 kazandı.

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Payas Bel. 3 - Düzyurtspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Payas Bel. ile Düzyurtspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Payas Bel. 3-0 kazandı.

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk (87' Orçun Gencebay), Muhammet Ali Yenilmez, Eşref Koçak (72' Ali Yıldırım), Vehbi Furkan Yıldırım, Fatih Gümüşel, Oğuzhan Baykal (46' Burak Can Çoban), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Yunus Emre Mest, Hüseyin Yahyaoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Seçkin

Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş, Taha Gür, Emre Akgün, Hakan Macit, Serdar Üçüncü, Emrah Ekmekçi, Hakan Aydın (73' Necati Baş), Sami Emirhan Kayıkçı, Taşkın Kartal (46' Volkan Bekçi)

Teknik Direktör: Ömer Ortakudas

Hakem: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Aslantekin, Mehmet Aldemir, Furkan Şehirli

Goller: DK 21: Yunus Emre Mest (Payas Bel.), DK 38: Yunus Emre Mest (Payas Bel.), DK 75: Yunus Emre Mest (Payas Bel.)

Sarı Kart: DK 69: Deniz Karadeniz (Payas Bel.)

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