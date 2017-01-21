BURSA'DA İSTİFA SESLERİ!

Bursaspor'un taraftarları yönetim ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursapor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Timsah Arena'da oynanan maçta tek golü Adanaspor'dan Guaye 83. dakikada attı.



Müsabakayı konuk takım 1-0 kazanırken ev sahibi Bursaspor'un taraftarları yönetim ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan taraftalar, yönetim ve Hamzaoğlu'nu istifa davet etti. Hatırlanacağı gibi Bursaspor Başkanı Ali Ay, Radyospor'daki yayınında, "Hamza hocayı çok üzdüler. Biz her zaman hocamızın arkasındayız. Kendisine güveniyoruz" açıklamasını yapmıştı.