Bursaspor 0 - Adanaspor 1
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BURSASPOR 0 - ADANASPOR 1

Bursaspor 0 - Adanaspor 1

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Bursaspor ile Adanaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.

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Bursaspor 0 - Adanaspor 1

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Bursaspor ile Adanaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.

Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Aziz Behich, Şamil Cinaz (69' Bogdan Stancu), Ertuğrul Ersoy, Ricardo Faty, Pablo Batalla, Cristobal Jorquera, Erdem Özgenç (78' Boban Jovic), Deniz Yılmaz (83' Sercan Yıldırım), Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör:

Adanaspor: Charles Itandje, Ousmane Viera, Samican Keskin, Digao, Renan Diniz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (90' Ahmet Bahçıvan), Magaye Gueye, Vinicius (63' Ahmet Dereli), Roni Gleison (87' Cem Özdemir)

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Murat Özcan

Gol: DK 84: Magaye Gueye (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 2: İsmail Konuk (Bursaspor), DK 36: Ousmane Viera (Adanaspor), DK 45: Bekir Yılmaz (Adanaspor), DK 88: Aziz Behich (Bursaspor), DK 88: Ricardo Faty (Bursaspor), DK 90: Digao (Adanaspor)

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