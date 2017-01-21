K Karabükspor 2 - Galatasaray 1
Spor Toto Süper Lig 18. haftasında K Karabükspor ile Galatasaray Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 2-1 kazandı.
K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Dejan Lazarevic (76' Andrey Bliznichenko), Ceyhun Gülselam, Valerica Gaman, Cristian Tanase, İlhan Depe (86' Elvis Kokalovic), Evgen Seleznyov (79' Serdar Deliktaş)
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Lionel Carole, Ahmet Çalık, Nigel De Jong, Yasin Öztekin (65' Garry Rodrigues), Josue (84' Eren Derdiyok), Selçuk İnan, Bruma, Lukas Podolski
Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink
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Hakem: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 15: Yasin Öztekin (Galatasaray), DK 31: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 82: Serdar Deliktaş (K Karabükspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 32: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 45: Ahmet Çalık (Galatasaray), DK 49: Kerim Zengin (K Karabükspor), DK 62: Dejan Lazarevic (K Karabükspor), DK 64: Hakan Balta (Galatasaray), DK 83: Serdar Deliktaş (K Karabükspor)
Kırmızı Kart: DK 85: Hakan Balta (Galatasaray)
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