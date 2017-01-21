Giresunspor 1 - Altınordu 0
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GİRESUNSPOR 1 - ALTINORDU 0

Giresunspor 1 - Altınordu 0

TFF 1. Lig 18. haftasında Giresunspor ile Altınordu Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.

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Giresunspor 1 - Altınordu 0

TFF 1. Lig 18. haftasında Giresunspor ile Altınordu Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.

Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo (68' Dilaver Güçlü), Recep Aydın, Dodo (68' Isaac Promise), Volkan Okumak (78' Jones Carioca), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Serkan Göksu (79' Enis Durak), Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (57' Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt (85' Seydi Kayasoy)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel, Mustafa Kürşad Filiz

Gol: DK 82: Özgürcan Özcan (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 72: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 73: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 90: Dilaver Güçlü (Giresunspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Arif Morkaya (Altınordu)

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