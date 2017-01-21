GİRESUNSPOR 1 - ALTINORDU 0

Giresunspor 1 - Altınordu 0
TFF 1. Lig 18. haftasında Giresunspor ile Altınordu Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.
Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo (68' Dilaver Güçlü), Recep Aydın, Dodo (68' Isaac Promise), Volkan Okumak (78' Jones Carioca), Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Serkan Göksu (79' Enis Durak), Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (57' Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt (85' Seydi Kayasoy)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel, Mustafa Kürşad Filiz
Gol: DK 82: Özgürcan Özcan (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 72: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 73: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 90: Dilaver Güçlü (Giresunspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Arif Morkaya (Altınordu)
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