CAVCAV'IN DOKTORU SON DURUMU AÇIKLADI

Cavcav’ın özel doktoru Kadir Hatipoğlu, sürdürülen tedavi ve hastalığın son durumu hakkında basına açıklamada bulundu.

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Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın sabah saatlerinde beyin kanaması tanısıyla getirildiği Güven Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Profesör Doktor ve Başhekim Yardımcısı Nedim Sekmen, Operatör Doktor Zafer Aydın ve özel doktor Kadir Hatipoğlu tarafından İlhan Cavcav’ın tedavisine aralıksız olarak devam ediliyor.

Cavcav’ın özel doktoru Kadir Hatipoğlu, sürdürülen tedavi ve hastalığın son durumu hakkında basına açıklamada bulundu.

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Başkan İlhan Cavcav’ın sabah saatlerinden beri yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini bildiren Hatipoğlu, “Sayın Başkan, suni solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Durumu şu an için stabil. Dolaşım parametrelerinin normal seviyede olduğunu görüyoruz. Hastamız beyin kanaması geçirdiği için anti ödem tedavisine devam ediyoruz. Sabahtan beri sürdürdüğümüz bu tedavide, herhangi bir değişiklik olmadı. Başkan Cavcav’ın şuuru kapalı.” dedi.

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“Cerrahi müdahale düşünülmüyor”

Hatipoğlu, Cavcav’ın son durumu hakkında, “Sayın Başkanın şeker hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve akciğer hastalıkları gibi sorunları vardı. Yaşı itibariyle de değişik sorunlarla karşı karşıyayız. Düşme sonucunda oluşan travma, beyin kanamasına yol açtı. Düştükten sonra yaklaşık 24 saat sonra bu sorun ortaya çıktı. Cavcav’ın vücudunda düşme bağlı olarak herhangi bir kırık bulunmuyor. Şimdilik cerrahi müdahale düşünülmüyor” ifadelerini kullandı.