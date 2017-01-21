İRFAN BUZ: "ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ"

TFF 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu sahasında 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı.

TFF 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu sahasında 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Mersin İdmanyurdu ile zorlu bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

Saha zeminin kötü olduğunu, buna rağmen iyi mücadele ettiklerini anlatan Buz, "Mersin İdmanyurdu elinden gelen her şeyi yaptı. Onların da puana ihtiyaçları var. Geçen hafta Adana Demirspor ile de berabere kaldılar. Burada da iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. Futbolcu kardeşlerimi galibiyetten dolayı kutluyorum. Çok önemli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi toparlanma zamanı. İnşallah Samsunspor maçında da güzel sonuç elde edeceğiz. Galibiyetten dolayı mutluyum." diye konuştu.

Buz, zemin sorununa işaret ederek, yeni stadın bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti. Deneyimli teknik adam, transfer istediğini de sözlerine ekledi.