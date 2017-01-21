Liverpool'a tarihi şok!
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LİVERPOOL'A TARİHİ ŞOK!

Liverpool'a tarihi şok!

Liverpool, düşme hattından kurtulmak isteyen Swansea City'yi 22. haftada konuk etti.

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Liverpool 2 - 3 Swansea City

48' 0 - 1 Fernando Llorente

53' 0 - 2 Fernando Llorente

55' 1 - 2 Roberto Firmino  

69' 2 - 2 Roberto Firmino  

74' 2 - 3 Gylfi Sigurdsson

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren ancak son iki haftada 4 puan kaybeden Liverpool, düşme hattından kurtulmak isteyen Swansea City'yi 22. haftada konuk etti.

İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Swansea, 48. dakikada İspanyol forveti Llorente'nin golüyle öne geçti. 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Llorente kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

5 dakikada iki farkla geriye düşen Liverpool, 55. dakikada Firmino'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Brezilyalı yıldız Firmino, 69. dakikada durumu eşitledi.

74. dakikada Swansea yeniden öne geçti. İzlandalı yıldız Sigurdsson, attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Liverpool, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Tarihinde ilk kez Swansea'ya Anfield'da kaybeden Liverpool, aynı zamanda bu sezon sahasında ilk kez mağlubiyet aldı. 45 puanda kalan Kırmızılar, zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Tarihi bir galibiyete imza atan Swansea ise puanını 18'e yükseltti.

 

 
 
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