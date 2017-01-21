Balotelli'den ırkçılık isyanı!
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BALOTELLİ'DEN IRKÇILIK İSYANI!

Balotelli'den ırkçılık isyanı!

Dün akşam deplasmanda Bastia ile 1-1 berabere kalan Nice'te İtalyan golcü Mario Balotelli ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

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Dün akşam deplasmanda Bastia ile 1-1 berabere kalan Nice'te İtalyan golcü Mario Balotelli ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan siyahi golcü, Bastia karşısında aldıkları sonucun normal olduğunu söylerken, "Hedefimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Hakem de hayet iyiydi ama Fransız vatandaşları için bir sorum olacak. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması,"uh uh" diye bağırması ve disiplin komisyonundan hiç kimsenin bunun için bir şey söylememesi normal mi? Irkçılık Fransa'da serbest mi? Ya da sadece Bastia'da mı serbest? Futbol muazzam bir oyun. Bastia taraftarları gibi insanlar bu sporu korkunç bir hale getiriyor" ifadelerini kullandı. 

 
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