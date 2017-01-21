"Oyunu çevirebilecek potansiyele sahiptik"
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"OYUNU ÇEVİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİPTİK"

"Oyunu çevirebilecek potansiyele sahiptik"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök iki takımın da açık futbol oynadığı bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

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Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök iki takımın da açık futbol oynadığı bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Taraftar gözüyle bakıldığında heyecanlı, zevkli ve gollü bir müsabaka olduğunu anlatan Cangök, "Eskişehir'e galibiyet için geldik. Pozisyonları da yakaladık. İkinci yarıda yediğimiz ikinci ve üçüncü gol, şimdiye kadar yemediğimiz basit gollerdi. Son 10 dakikada oyunu çevirebilecek potansiyele sahiptik. Maç 3-2'ye geldiğinde Eskişehirspor, tecrübeli ayaklarıyla oyunun dengesini korudu. Eskişehirspor'u tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 
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