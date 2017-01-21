"Son anda maç 3-3 olabilirdi"
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"SON ANDA MAÇ 3-3 OLABİLİRDİ"

"Son anda maç 3-3 olabilirdi"

Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'u 3-2 yendikleri maça ilişkin, "Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

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Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'u 3-2 yendikleri maça ilişkin, "Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Tezcan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli 3 puan aldıklarını söyledi.

Müsabakanın 80 dakikalık bölümünde istenilen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Son anda maç 3-3 olabilirdi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında yaptığımız hataları bundan sonra tekrarlamamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz." 

 

 
 
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