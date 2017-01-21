K KARABÜKSPOR - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 18. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, İlhan Depe, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Dejan Lazarevıc, Barış Başdaş, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Josef Podolskı, Armındo Tue Na Bangna, Hakan Kadir Balta, Lıonel Jules Carole, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Nigel De Jong, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink
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Hakem: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen
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