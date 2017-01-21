Bursaspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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BURSASPOR - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bursaspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör:

Adanaspor: Ousmane Vıera Dıarrassouba, Mustafa Sami Can Keskin, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Vınıcıus Santos Sılva, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Murat Özcan

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