Atiker Konyaspor 2 - Çaykur Rizespor 1
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ATİKER KONYASPOR 2 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Atiker Konyaspor 2 - Çaykur Rizespor 1

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.

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Atiker Konyaspor 2 - Çaykur Rizespor 1

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Barry Douglas, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez (60' Dimitar Rangelov), Deni Milosevic (90' Can Demir Aktav), Rijad Bajic (72' Amir Hadziahmetovic)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek (86' Oğuz Han Aynaoğlu), Mehmet Akyüz, Ümit Kurt, Godfrey Oboabona, Jakob Jantscher, Ahmet İlhan Özek (66' Bright Edomwonyi), Recep Niyaz (72' Oğulcan Çağlayan), Dhurgham Ismail, Marwane Saadane, Leonard Kweuke

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken, Ümit Öztürk

Goller: DK 4: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 35: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 59: Rijad Bajic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Barry Douglas (Atiker Konyaspor), DK 38: Jagos Vukovic (Atiker Konyaspor), DK 41: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 55: Rijad Bajic (Atiker Konyaspor), DK 76: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), DK 90: Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

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