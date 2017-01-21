GİRESUNSPOR - ALTINORDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Giresunspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 18. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel, Mustafa Kürşad Filiz
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