Giresunspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GİRESUNSPOR - ALTINORDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 18. haftasında Giresunspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Giresunspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 18. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel, Mustafa Kürşad Filiz

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