Eskişehirspor 3 - Balıkesirspor 2
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ESKİŞEHİRSPOR 3 - BALIKESİRSPOR 2

Eskişehirspor 3 - Balıkesirspor 2

TFF 1. Lig 18. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-2 kazandı.

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Eskişehirspor 3 - Balıkesirspor 2

TFF 1. Lig 18. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-2 kazandı.

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Kaan Kanak (73' Bilal Aziz), Hakan Çinemre, Hasan Hüseyin Acar (69' Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Uğur İnceman, Hürriyet Güçer, Ramazan Övüç, Chikeluba Ofoedu (82' Mehmet Murat Uçar), Bruno Mezenga

Teknik Direktör: Mehmet Tezcan

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan (74' Abdulkadir Özgen), Burak Çalık, İshak Çakmak, Foxi Kethevoama, Mehmet Boztepe (65' Cüneyt Köz), Christian Bekamenga

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok, Mert Güzenge

Goller: DK 15: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 59: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 61: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 80: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 85: Burak Çalık (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Ramazan Övüç (Eskişehirspor), DK 45: Christian Bekamenga (Balıkesirspor), DK 75: Okan Alkan (Balıkesirspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Ramazan Övüç (Eskişehirspor)

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