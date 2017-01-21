MUSTAFA KOÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanlığında mezarı başında anıldı.

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanlığında mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığındaki törene babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanları katıldı.

Milliyet Gazetesinden edinilen bilgilere göre, Koçun mezarına eşi ve kızlarının tarafından kalp şeklinde hazırlatılan kırmızı güller ile beyaz çiçekler içinde Annen notu yazılı bir buket bırakıldı.

Koç ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Koç Holding Topluluğu yöneticileri ve çalışanları, 1907 Ünifeb üyeleri ile Mustafa Koç'un sevenleri törene katılanlar arasında yer aldı. Ayrıca Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal da gelenler arasındaydı.

Anma töreninde bir konuşma yapan Koç Holding CEOsu Levent Çakıroğlu, Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük. Aradan geçen bir yılda onun düşünceleri, vizyonu ve hayatımıza kattığı değerler bizleri yalnız bırakmadı. Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya, ısıtmaya devam ediyor. Eminim ki yaptıklarımızla topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur ve gururlanırdı. Bizler Mustafa Beyin de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyoruz dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Rahmi Koç başta olmak üzere diğer aile bireyleri Koç ailesinin kabristanlığında bulunan diğer mezarları ziyaret ederek onlar için de dua ettiler. Ayrıca bugün saat 16.00da Nakkaştepedeki Koç Holding binasında Mustafa Koç için mevlit okutulacak.

Öte yandan Mustafa Koçun ölüm yıldönümü nedeniyle Koç Holding tarafından hazırlanan bir video Ardında silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koçu, vedasının birinci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz denilerek paylaşıldı.

Videoda Mustafa Koçun fotoğrafları ve Hepimizin bu dünyada sınırlı zamanı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor sözü yer aldı.