MUSTAFA KOÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanlığında mezarı başında anıldı.
Zincirlikuyu Mezarlığındaki törene babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanları katıldı.
Milliyet Gazetesinden edinilen bilgilere göre, Koçun mezarına eşi ve kızlarının tarafından kalp şeklinde hazırlatılan kırmızı güller ile beyaz çiçekler içinde Annen notu yazılı bir buket bırakıldı.
Koç ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Koç Holding Topluluğu yöneticileri ve çalışanları, 1907 Ünifeb üyeleri ile Mustafa Koç'un sevenleri törene katılanlar arasında yer aldı. Ayrıca Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal da gelenler arasındaydı.
Anma töreninde bir konuşma yapan Koç Holding CEOsu Levent Çakıroğlu, Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük. Aradan geçen bir yılda onun düşünceleri, vizyonu ve hayatımıza kattığı değerler bizleri yalnız bırakmadı. Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya, ısıtmaya devam ediyor. Eminim ki yaptıklarımızla topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur ve gururlanırdı. Bizler Mustafa Beyin de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyoruz dedi.
Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Rahmi Koç başta olmak üzere diğer aile bireyleri Koç ailesinin kabristanlığında bulunan diğer mezarları ziyaret ederek onlar için de dua ettiler. Ayrıca bugün saat 16.00da Nakkaştepedeki Koç Holding binasında Mustafa Koç için mevlit okutulacak.
Öte yandan Mustafa Koçun ölüm yıldönümü nedeniyle Koç Holding tarafından hazırlanan bir video Ardında silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koçu, vedasının birinci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz denilerek paylaşıldı.
Videoda Mustafa Koçun fotoğrafları ve Hepimizin bu dünyada sınırlı zamanı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor sözü yer aldı.