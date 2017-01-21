Trabzonspor, Caceres'ten vazgeçti!
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TRABZONSPOR, CACERES'TEN VAZGEÇTİ!

Trabzonspor, Caceres'ten vazgeçti!

Trabzonspor'a transferi yılan hikayesine dönen Caceres ile ilgili bordo mavilikerden resmi açıklama geldi

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Trabzonspor'a transferi yılan hikayesine dönen Caceres ile ilgili bordo mavilikerden resmi açıklama geldi

Yapılan açıklamada Caceres ile görüşmelerin olumsuz sona erdiğini belirten bordo mavililer, '' Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' ifadelerine yer verildi

 
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