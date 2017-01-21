AKHİSAR'IN İLGİNÇ İSTATİSTİĞİ!

Akhisar Belediyespor, bu sezon 11 gol ile ligin en az gol atan takımı konumunda bulunurken, aynı zamanda ligde 10 maç ile en fazla maçta kalesini gole kapatan takımı konumunda.

Akhisar Belediyespor, bu sezon 11 gol ile ligin en az gol atan takımı konumunda bulunurken, aynı zamanda ligde 10 maç ile en fazla maçta kalesini gole kapatan takımı konumunda.

Spor Toto Süper Lig Ekiplerinden Akhisar Belediyespor, ligin en az gol atan takımı ve en çok maçta kalesini gole kapatan tek takım olarak bulunuyor. Akhisar Belediyespor, bu sezon oynadığı 18 maçta 11 gol atarken 10 maçta kalesinde gol görmedi.

Akhisar Belediyespor 18. hafta itibariyle Süper Lig'de 13. sırada yer alırken, 18 maçta 18 gol yedi ve 11 gol attı.

Akhisar Belediyespor'un gol yemediği maçlar şöyle;

Kayserispor 0-2 Akhisar Belediyespor

Antalyaspor 0-0 Akhisar Belediyespor

Akhisar Belediyespor 0-0 Gençlerbirliği

Trabzonspor 0-0 Akhisar Belediyespor

Akhisar Belediyespor 1-0 Adanaspor

Bursaspor 0-0 Akhisar Belediyespor

Akhisar Belediyespor 1-0 Kasımpaşa

Alanyaspor 0-0 Akhisar Belediyespor

Akhisar Belediyespor 1-0 Konyaspor

Akhisar Belediyespor 0-0 Kayserispor