Kızılcabölükspor 1 - Beylerbeyispor 0
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KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - BEYLERBEYİSPOR 0

Kızılcabölükspor 1 - Beylerbeyispor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Kızılcabölükspor ile Beylerbeyispor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.

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Kızılcabölükspor 1 - Beylerbeyispor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Kızılcabölükspor ile Beylerbeyispor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Hüseyin İriç (53' Özer Ercili), Mustafa Altun, Reha Yaylı (19' Ali Helvacı), Cihat Kahraman, Fatih Arat (66' Fevzi Can Bozkuş), Emir Can Sayar

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Beylerbeyispor: Alptekin Teytey, Eren Ahmet Balkan (46' Çağrı Yasan), Erhan Göç, Onur Uğlu, Emre Özer, Gökhan Günaydın, Çetin Turan (90' Metehan Çakal), Gökhan Çıra, Fatih Sercan Ekinci, Hayri Mert Yomralıoğlu (62' Güray Gazioğlu), Talha Yazgan

Teknik Direktör: Kenan Gönen

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mesut Küçükarslan, Yakup Keçeci, Mesut Şanci

Gol: DK 88: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Erhan Göç (Beylerbeyispor), DK 41: Hüseyin İriç (Kızılcabölükspor), DK 54: Fatih Sercan Ekinci (Beylerbeyispor), DK 74: Talha Yazgan (Beylerbeyispor), DK 76: Cihat Kahraman (Kızılcabölükspor), DK 82: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 90: Çağrı Yasan (Beylerbeyispor), DK 90: Gökhan Çıra (Beylerbeyispor)

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