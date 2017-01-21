ÇORUM BEL. 1 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1

Çorum Bel. 1 - Anagold 24Erzincanspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Çorum Bel. ile Anagold 24Erzincanspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çorum Bel.: Burak Onur, Ufuk Arslan, Ahmet Köseoğlu, Yakup Kayış, Ahmet Şahbaz, Emrullah Kokoç, Bilal Özhan, Aykut Emre Yakut, Salim Uzun (31' Yeldar Yamaç), Mertcan Aktaş, Yakup Alkan
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Ömer Serbest, Cebrail Serçek, Safa Yıldırım, Alparslan Emre Çapar, Güney Atılgan (59' Ali Han Tunçer), Erdi Kasapoğlu, Oğuz Küçük, Cenk Sarıtaş (40' Barış Şaffak), Yasin Dülger, Atilla Aybars Garhan (87' Ahmet Güney)
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Erhan Gündoğdu, Ünal Doğru, Adem Korkmaz
Goller: DK 8: Yasin Dülger (Anagold 24Erzincanspor), DK 41: Mertcan Aktaş (Çorum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 34: Erdi Kasapoğlu (Anagold 24Erzincanspor), DK 34: Bilal Özhan (Çorum Bel.), DK 85: Ali Han Tunçer (Anagold 24Erzincanspor)
Kırmızı Kart: DK 38: Bilal Özhan (Çorum Bel.)
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