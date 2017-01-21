Kozan Bel.SK 1 - Sancaktepe Bel. 0
TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Kozan Bel.SK ile Sancaktepe Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 1-0 kazandı.
Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Altan Aksoy, Abdulsamet Can, Yunus Emre Albayrak (82' Oğuzhan Malcı), Tayfun Karadağ (66' Özcan Dağ), Yaşar Yılmaz, Özgür Akıncı (75' Ercan Güneri)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Caner Solmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, İrfan Akgün (46' Ersin Aslantoğ), Anıl Gir (71' Selim Kayacı), İlker Avşar (81' Nuri Kaya)
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Hakem: Özer Özden, Mert Türk, Hamdi Tontu, Hilmi Göktürk İmamoğlu
Gol: DK 37: Samet Akaydın (Kozan Bel.SK)
Sarı Kartlar: DK 39: Tayfun Karadağ (Kozan Bel.SK), DK 54: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 60: Özgür Akıncı (Kozan Bel.SK), DK 66: Gökhan Çetinus (Sancaktepe Bel.), DK 71: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.)
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