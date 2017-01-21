Tuzlaspor 2 - Karşıyaka 3
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TUZLASPOR 2 - KARŞIYAKA 3

Tuzlaspor 2 - Karşıyaka 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Tuzlaspor ile Karşıyaka Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karşıyaka 3-2 kazandı.

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Tuzlaspor 2 - Karşıyaka 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Tuzlaspor ile Karşıyaka Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 3-2 kazandı.

Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Bülent Uzun, Ferhat Çoban, Anıl Sarak, Orkun Dervişler, Arif Şahin, Doğan Ateş (85' Melik Derin), Tuncay Fındıkçı, Sadık Baş (78' Tolunay Yurtseven), Kıvanç Salihoğlu, Ozan Papaker (69' Şahin Aygüneş)

Teknik Direktör:

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Tugay Kırcalı, Anıl Çıracı, Tayfun Pektürk (89' Abdülhamit Yıldız), Mustafa Aşan, Okan Şahingöz, Battal Demirbilek (83' Mustafa Değirmenci), Arif Cılak, Can Erdem (90' Bartu Umut)

Teknik Direktör: Turgut Uçar

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar İla, Uğur Akalp, Çetin Demirhan

Goller: DK 15: Tugay Kırcalı (Karşıyaka), DK 20: Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor), DK 51: Okan Şahingöz (Karşıyaka), DK 57: Okan Şahingöz (Karşıyaka), DK 80: Tolunay Yurtseven (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Metin Peker (Karşıyaka), DK 66: Ozan Papaker (Tuzlaspor), DK 69: Arif Şahin (Tuzlaspor), DK 77: Doğan Ateş (Tuzlaspor)

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