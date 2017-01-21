Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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YENİ MALATYASPOR - MERSİN İDMANYURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 18. Haftasında Malatya İnönü Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Malatya İnönü

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Yiğitcan Erdoğan, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba, Ertaç Özbir, Amamchı Augustıne Iwujı

Teknik Direktör: İrfan Buz

Mersin İdmanyurdu: Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu, Melih Gökçek

Teknik Direktör:

Hakem: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi, Şeref Taştan

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