YENİ MALATYASPOR - MERSİN İDMANYURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 18. Haftasında Malatya İnönü Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Malatya İnönü
Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Yiğitcan Erdoğan, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba, Ertaç Özbir, Amamchı Augustıne Iwujı
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Mersin İdmanyurdu: Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu, Melih Gökçek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi, Şeref Taştan
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