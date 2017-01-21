Elazığspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
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ELAZIĞSPOR - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 18. haftasında Elazığspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Elazığspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 18. haftasında Elazığspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Engin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Aldın Cajıc, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Onur Güney, Timur Bayram Özgöz, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Manisaspor: Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Emre Öztürk, Hakan Turan, Ozan Sol, Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Erkan Engin, Mehmet Kısal, Kamil Çetin, Ali Karatutlu

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