ECZACIBAŞI VİTRA SET VERMEDİ

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Ayazağa
Hakemler: Ebru Ayata, Yılmaz Duman
Eczacıbaşı VitrA: Ceylan Arısan, Nilay Özdemir, Kosheleva, Thaisa, Boskovic, Hande Baladın (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Neslihan Güler, Ognjenovic)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Milos, Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce, Ceren Cihan)
Setler: 26-24, 25-20, 28-26
Süre: 91 dakika (31, 28, 32)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.