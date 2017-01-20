Chedjou Trabzonspor yolunda!
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CHEDJOU TRABZONSPOR YOLUNDA!

Chedjou Trabzonspor yolunda!

Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Trabzonspor yolunda.

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Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Trabzonspor yolunda.

Devre arası transfer döneminde Olcay, Mas, Medjani ve Pereira gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan Trabzonspor, bir stoper daha almayı düşünüyor.  Trabzonspor'un transfer için İstanbul'a getirdiği Martin Cecares'in durumu belirsizliğini sürdürüyor. Kendine kulüp bulamayan Chedjou Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öne sürüldü.

Galatasaray'da  Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kadro dışı kalan Chedjou'nun kendine takım bulması söylendi. 

 
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