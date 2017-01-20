Teksas Taraftarlar Derneği'nden çağrı
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TEKSAS TARAFTARLAR DERNEĞİ'NDEN ÇAĞRI

Teksas Taraftarlar Derneği'nden çağrı

Bursaspor'un taraftarlar topluluğu Teksas, yarın oynanacak basketbol ve futbol karşılaşmasına tüm taraftarları davet etti. 

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Bursaspor'un taraftarlar topluluğu Teksas, yarın oynanacak basketbol ve futbol karşılaşmasına tüm taraftarları davet etti. 

Teksas Taraftarlar Derneğinden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Liginin 19. haftasında takımımız Afyon Belediyespor ile Bursa Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaktır.

Bu maçın hemen ardından ise futbol takımımız Adanasporu ağırlayacaktır. Her iki mücadelede de, kulübümüz ve sporcularımız için önem arz etmektedir.

Basketbol maçının hemen ardından ise Timsah Arenaya gitmek isteyen taraftarlarımız için kapalı spor salonu önünden otobüsler kalkacaktır. Yeşil-beyaz renklere gönül veren herkesi bu iki mücadeleye bekliyoruz denildi.

 
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