TEKSAS TARAFTARLAR DERNEĞİ'NDEN ÇAĞRI

Bursaspor'un taraftarlar topluluğu Teksas, yarın oynanacak basketbol ve futbol karşılaşmasına tüm taraftarları davet etti.
Teksas Taraftarlar Derneğinden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Liginin 19. haftasında takımımız Afyon Belediyespor ile Bursa Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaktır.
Bu maçın hemen ardından ise futbol takımımız Adanasporu ağırlayacaktır. Her iki mücadelede de, kulübümüz ve sporcularımız için önem arz etmektedir.
Basketbol maçının hemen ardından ise Timsah Arenaya gitmek isteyen taraftarlarımız için kapalı spor salonu önünden otobüsler kalkacaktır. Yeşil-beyaz renklere gönül veren herkesi bu iki mücadeleye bekliyoruz denildi.