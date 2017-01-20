2 ve 3. Lig kulüplerine müjde!
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2 VE 3. LİG KULÜPLERİNE MÜJDE!

2 ve 3. Lig kulüplerine müjde!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto 2. Lig kulüplerine 200'er, 3. Lig kulüplerine ise 150'şer bin TL nakdi yardım yapma kararı aldı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto 2. Lig kulüplerine 200'er, 3. Lig kulüplerine ise 150'şer bin TL nakdi yardım yapma kararı aldı.

Başkent'teki toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Mali desteği nakit olarak kulüplere aktaracak Bakanlık, alt liglerde Spor Toto gelirlerinin artırılması için de çalışma yapacak.

Futbol Federasyonu ise bir süredir gelecek sezon uygulanması planlanan yeni 2. Lig ve 3. Lig formatı üzerinde çalışıyor.

Son yıllarda kulüplere sezon içinde mali destek sağlayan Spor Toto Teşkilatı da TFF 1. Lig ekiplerine 2'şer milyon TL dağıtmaya başlamıştı.

 

 
 
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