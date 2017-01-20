Steven Gerrard geri döndü!
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STEVEN GERRARD GERİ DÖNDÜ!

Steven Gerrard geri döndü!

Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, Liverpool Akademisi'nin başına geçti.

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Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, Liverpool Akademisi'nin başına geçti.

Futbolculuk hayatını La Galaxy' de sonlandıran Steven Gerrard, Liverpool altyapısında antrenör olarak göreve başladı.

 

 
 
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