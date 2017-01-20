Almanya'da Euro 2024 hamlesi
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ALMANYA'DA EURO 2024 HAMLESİ

Almanya'da Euro 2024 hamlesi

Son dünya şampiyonu Almanya uzun yıllar sonra Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı.

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Son dünya şampiyonu Almanya uzun yıllar sonra Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı.

Almanya Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamayla, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'na adaylık başvurusu için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Açıklamada, Euro 2024'ün en üst seviyede bir turnuva olması için Almanya'nın yeterli deneyime ve kaynağa sahip olduğunun altı çizilirken, ülkedeki mevcut stadyumların 24 takımlı turnuva için yeterli olduğu belirtildi.

Euro 1988'e ev sahipliği yapan Panzerler, son olarak 2006 Dünya Kupası'nda futbolseverleri ağırladı.

En az 30 bin kapasiteli 10 stadyum şartı
Euro 2024'e ev sahipliği yapmak isteyen ülkeler 3 Mart'a kadar UEFA'ya başvuru yapmak zorunda. Başvuru için en az 30 bin kişi kapasiteli 10 stadyum şartı koyan UEFA, 10 Mart'ta aldığı başvuruları kamuoyuyla paylaşacak.

Almanya'nın Euro 2024 konusundaki en güçlü rakibinin Finlandiya, Danimarka, Norveç ve İsveç'ten oluşan İskandinav ortaklığının olması bekleniyor. 

 
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