Aubameyang'dan Bayern Münih açıklaması
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AUBAMEYANG'DAN BAYERN MÜNİH AÇIKLAMASI

Aubameyang'dan Bayern Münih açıklaması

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, asla Bayern Münih'e transfer olmayacağını kaydetti. 

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, asla Bayern Münih'e transfer olmayacağını kaydetti. 

Bild gazetesine açıklamada bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonuna kadar takımda kalacağını vurgulayarak, "Kesinlikle Bayern Münih'e gitmeyeceğim. Aksi, Borussia Dortmund taraftarı için üzücü olurdu. Bana ne teklif ederlerse etsinler, 'Hayır' diyeceğim." ifadelerini kullandı.

Gelecek hakkında kimsenin öngörüde bulunamayacağını aktaran Aubameyang, "Dortmund'u seviyorum ama burada 2 yıl mı kalırım veya 5 ya da 10 mu, bunu bilemem. Haziran ayında bir kulüp Borussia Dortmund ile anlaşırsa o zaman gidebilirim. Ancak şu an gerçekten bunu düşünmüyorum. Tamamen Borussia Dortmund ve Gabon Milli Takımı'na konsantre oluyorum.'' şeklinde görüş belirtti. 

Sarı-siyahlı ekiple bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aubameyang, 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

 

 
 
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