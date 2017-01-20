FENERBAHÇE'YE İSMAİL KÖYBAŞI REDDİ!

PFDK, Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.
Alınan PFDK kararı şu şekilde;
FENERBAHÇE A.Ş.nin, sporcusu İSMAİL KÖYBAŞInın, 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDTnin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE, Karar verilmiştir.