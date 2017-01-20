Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı reddi!
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FENERBAHÇE'YE İSMAİL KÖYBAŞI REDDİ!

Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı reddi!

PFDK, Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

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PFDK, Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'ya verilen cezanın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Alınan PFDK kararı şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş.nin, sporcusu İSMAİL KÖYBAŞInın, 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDTnin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE, Karar verilmiştir.

 

 
 
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