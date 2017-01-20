HAVZA'YA 20 OCAK SAMSUNSPOR ANITI

Canik Belediyesi tarafından, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenler için anıt yaptırılacağı bildirildi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, düzenlediği basın toplantısında, kazada hayatını kaybeden futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan'ı anmak için Havza ilçesinde anıt yaptıracağını belirtti.

Samsunspor'un Samsun'un ortak markası olduğuna işaret eden Genç, "O elim kaza bizim rengimize bir renk daha kattı. Kırmızı-beyaz rengimize siyahı da kattı. Bu şehrin markasına hepimizin katkı sağlaması ve bunu geliştirmesi görevimizdir. 1989 yılında yaşanan bu kazayı unutturmayacak bir anı olmamasından yola çıkarak kazanın olduğu yerde bir anıt yapma kararı aldık." dedi.

Çeşitli sivil toplum örgütleri, üniversite ve taraftarların istedikleri anıt için sosyal medya üzerinden anket düzenleneceğini ve en çok oy olan anıt modelinin inşa edileceğini dile getiren Genç, "Bunun için herkesten anıt önerisi bekliyoruz. Kazanın olduğu yer Karayolları Genel Müdürlüğüne ait. Buranın belediyeye tahsis edilmesi için yazışmalar yapacağız ve kısa sürede burayı aldıktan sonra birkaç ay içinde inşaatını yaparak Samsunspor anıtını hizmete açacağız." şeklinde konuştu.

Samsunspor kafilesi, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken, Havza ilçesinde kafileyi taşıyan otobüs, kamyonla çarpışmış, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan yaralanmıştı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz olan forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da eklemişti.