Gençlerbirliği'nde yeni Başkanvekili kim oldu?
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YENİ BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

Gençlerbirliği'nde yeni Başkanvekili kim oldu?

Gençlerbirliği’nde son günlerde yaşanan gergin ortamın ardından yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı ve önemli bir karar aldı.

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Gençlerbirliği’nde son günlerde yaşanan gergin ortamın ardından yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Bu önemli toplantıya katılan Başkan İlhan Cavcav, yaklaşık 10 dakika konuşarak yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi.

Cavcav, yaptığı konuşmada, Başkanvekili görevine oğlu Murat Cavcav’ın getirilmesini talep etti. Yönetim Kurulu üyeleri de oy birliği ile bu talebi kabul etti.

Sağlık sorunları nedeniyle belli bir süredir tedavi gören Başkan İlhan Cavcav, kendisinin yokluğunda bugün itibariyle Başkanvekili görevine getirilen Murat Cavcav’a yetkilerini vermesinin de gündeme geleceği öğrenildi.

Gençlerbirliği’nde bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, başka bir görev değişikliği olmadı.

Geçtiğimiz günlerde Cavcav ile fikir ayrılığına düşen Başkanvekili Niyazi Akdaş, görevinden istifa etmişti. Bugün bu göreve getirilen Murat Cavcav, Teknik İşlerden Sorumlu Asbaşkan’dı.

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